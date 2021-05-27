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Головний винуватець поразки МЮ в фіналі Ліги Європи вперше заговорив

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
27 травня, 19:30
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Іспанський воротар "Червоних дияволів" Давид де Хеа після падіння зібрався знову встати, а поки подякував клубу й фанатам за підтримку
/ Фото: Reuters

Вирішальний поєдинок Ліги Європи завершився вражаючою серією 11-метрових. Один із воротарів, аргентинець Херонімо Руллі з Вільярреала, виявився героєм, відбивши пенальті від колеги. А ось іспанець Давид де Хеа з Манчестер Юнайтед не зміг допомогти команді.

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Примітно, що де Хеа вже 36 разів поспіль не може впоратися з 11-метровим. Проте 30-річний кіпер знайшов у собі сили зайти в соцмережі. Правда, сталося це лише на наступний день після фіналу під вечір. На своїй сторінці в Twitter хлопець повідомив:

"Падати і вставати. Вчитися на власному досвіді, знову боротися й перемагати. Манчестер Юнайтед, дякую за підтримку".

На фотографії Давид постав разом ыз легендарним тренером команди Алексом Фергюсоном, котрий також знайшов теплі слова для засмученого футболіста. Втім, довго сумувати воротареві ніколи: на нього чекають в таборі збірної Іспанії, яка в червні виступить на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, в англійських новинах МЮ приписали перемогу в Лізі Європи.

Дивіться, як пробивали пенальті футболісти МЮ і Вільярреалу:

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