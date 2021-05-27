Главный виновник поражения МЮ в финале Лиги Европы впервые заговорил

Испанский вратарь "Красных дьяволов" Давид де Хеа после падения собрался снова встать, а пока поблагодарил клуб и фанатов за поддержку

Вратарь МЮ Давид де Хеа / Фото: Reuters

Решающий поединок Лиги Европы завершился впечатляющей серией 11-метровых. Один из вратарей, аргентинец Херонимо Рулли из Вильярреала, оказался героем, отбив пенальти от коллеги. А вот испанец Давид де Хеа из Манчестер Юнайтед не сумел помочь команде.

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Примечательно, что де Хеа уже 36 раз подряд не может справиться с 11-метровым. Тем не менее, 30-летний кипер нашел в себе силы зайти в соцсети. Правда, случилось это лишь на следующий день после финала под вечер. На своей страничке в Twitter парень сообщил об усвоенном уроке:

"Падать и вставать. Учиться на собственном опыте, бороться снова и побеждать. Манчестер Юнайтед, спасибо за поддержку".

На фотографии Давид предстал вместе с легендарным тренером команды Алексом Фергюсоном, который также нашел теплые слова для огорченного футболиста. Впрочем, долго грустить вратарю некогда: его ждут в лагере сборной Испании, которая в июне выступит на чемпионате Европы.

Напомним, в английских новостях МЮ приписали победу в Лиге Европы.

Смотрите, как пробивали пенальти футболисты МЮ и Вильярреала: