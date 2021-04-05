Дикі звичаї в російському футболі: зарядив супернику в голову (відео)

Скандальний епізод стався в матчі першої російської ліги з футболу – третього за рівнем дивізіону. У Набережних Челнах місцевий КАМАЗ брав Челябінськ. На 27-й хвилині гості залишилися в меншості після грубого вчинку свого захисника Іллі Сальникова.
Незвичайний момент потрапив навіть на популярний Instagram-ресурс "433".
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Футболіст Челябінська при вкиданні м'яча з-за бокової лінії виявився незадоволений діями суперника, який нібито йому заважав. Сальников не придумав нічого кращого, ніж сильно кинути м'яч прямо в голову гравця КАМАЗа. А коментатор при цьому міркує про "побудову модуля гри КАМАЗа"... Рефері ж за неспортивну поведінку вилучив хулігана.
У підсумку господарі в більшості зуміли перемогти з рахунком 3:1. Тим більше, що на 70-й хвилині колектив з Челябінська залишився удев'ятьох після другої червоної картки. Зате прославилися. На цей сайт підписаний навіть Кріштіану Роналду.
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