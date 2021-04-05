Українська
$ 27,96
32,84
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Дикие нравы в российском футболе: зарядил сопернику в голову (видео)

5 апреля, 14:24

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Футболист Челябинска бросил мяч прямо в игрока КАМАЗа

Скандальный эпизод произошел в матче первой российской лиги по футболу – третьего по уровню дивизиона. В Набережных Челнах местный КАМАЗ принимал Челябинск. На 27-й минуте гости остались в меньшинстве после грубого поступка своего защитника Ильи Сальникова.

Реклама

Необычный момент попал даже на популярный Instagram-ресурс "433".

Читайте также: Вратарь Баварии под смех партнеров потренировался с Серебряной салатницей.

Футболист Челябинска при вбрасывании мяча из-за боковой линии оказался недоволен действиями соперника, который будто бы ему мешал. Сальников не придумал ничего лучшего, чем сильно бросить мяч прямо в голову игрока КАМАЗа. А комментатор при этом рассуждает о "построении модуля игры КАМАЗа"... Рефери же за неспортивное поведение удалил хулигана.

Камаз – Челябинск

В итоге хозяева в большинстве сумели победить со счетом 3:1. Тем более, что на 70-й минуте коллектив из Челябинска остался вдевятером после второй красной карточки. Зато прославились. На этот сайт подписан даже Криштиану Роналду.

В тренде
Вирастюк – глыба! Какими рекордами запомним Василия-спортсмена
Реклама

Ранее вундеркинд Шахтера с крутым финтом попал в компанию к звездам футбола.

Смотрите, как Месси забивал в Лиге чемпионов:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео футбол мяч камаз челябинск голова
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к Зинченко
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к ЗинченкоФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матч Сербия – Португалия
Прогноз Александра Шовковского на матч Сербия – ПортугалияФутбол
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мираФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять