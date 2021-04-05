Дикие нравы в российском футболе: зарядил сопернику в голову (видео)

Скандальный эпизод произошел в матче первой российской лиги по футболу – третьего по уровню дивизиона. В Набережных Челнах местный КАМАЗ принимал Челябинск. На 27-й минуте гости остались в меньшинстве после грубого поступка своего защитника Ильи Сальникова.

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Необычный момент попал даже на популярный Instagram-ресурс "433".

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Футболист Челябинска при вбрасывании мяча из-за боковой линии оказался недоволен действиями соперника, который будто бы ему мешал. Сальников не придумал ничего лучшего, чем сильно бросить мяч прямо в голову игрока КАМАЗа. А комментатор при этом рассуждает о "построении модуля игры КАМАЗа"... Рефери же за неспортивное поведение удалил хулигана.

Камаз – Челябинск

В итоге хозяева в большинстве сумели победить со счетом 3:1. Тем более, что на 70-й минуте коллектив из Челябинска остался вдевятером после второй красной карточки. Зато прославились. На этот сайт подписан даже Криштиану Роналду.

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