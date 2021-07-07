Задавив позитивом: шалені емоції капітана збірної Італії перед серією пенальті

Джорджо К'єлліні веселився перед серією пенальті, в той час як Жорді Альба був гранично серйозним. Італієць жартував над суперником, поки арбітр кидав монетку

Джорджо К'єлліні і Жорді Альба перед серією пенальті / Фото: Reuters

Збірна Італії в серії пенальті обіграла Іспанію і вийшла у фінал Євро-2020. Здавалося б, перед лотереєю у всіх гравців нерви повинні бути натягнуті до межі, але це не стосувалося капітана італійської збірної Джорджо К'єлліні.

Італієць був настільки заведений під час визначення, яка команда буде пробивати першою, що ледь стримував емоції. Він жартував над іспанцем Жорді Альбою, а потім міцно його обійняв.

Раніше ми писали, що стюардеса сплутала футболіста збірної Італії з уболівальником, який намагався вибігти на поле. Італійський футболіст вирушив святкувати перемогу над Іспанією з уболівальниками, а потім його сплутали з фанатом і не хотіли пускати назад на поле.

Також ми писали, що найнижчого футболіста Євро підсадили, щоб він зміг дати запотиличник партнеру. В хорошому колективі головне – підтримка. Ось і в збірній Італії не обділили Лоренцо Інсіньє і допомогли зробити запотиличник Доннаруммі.