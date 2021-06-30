Як за Україну вболівали польські коментатори: божевільна реакція на гол Довбика (відео)

Дивіться, як коментатори польського каналу не могли заспокоїтися після переможного удару українського нападника Артема Довбика в екстра-таймі матчу 1/8 фіналу зі Швецією на Євро-2020

Радість Андрія Шевченка і Андрія Ярмоленка після голу Довбіка / Фото: Reuters

29 червня в Глазго збірна України добилася неймовірного для себе результату – пробилася до чвертьфіналу Євро-2020. У матчі 1/8 фіналу в жорсткому і безкомпромісному протистоянні з травмами і видаленням команда Шевченка в екстра-таймах переграла Швецію (2:1). А далі на шляху "синьо-жовтих" – Англія.

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Переможний гол на "Хемпден Парк" в Шотландії на 120+1-й хвилині забив нападник Дніпра-1 Артем Довбик, який до цього не грав на Євро-2020. Цьому історичному голу в прямому ефірі радів не тільки український коментатор Віктор Вацко. Його польські колеги просто божеволіли після точного удару головою Артема.

Можливо, на реакцію польських коментаторів вплинув і той факт, що збірна Швеції не пустила Польщу до плей-оф Євро-2020, обігравши їх в останньому турі з рахунком 3:2.

Збірна Швеції відправила додому Польщу / Фото: Reuters

У 1/4 фіналу Україна зіграє 3 липня в Римі зі збірною Англії, яка відправила додому Німеччину – 2:0.

Однак боротися з британцями команді Шевченка доведеться без травмованого Артема Бесєдіна. Нападаючий київського Динамо вже пройшов обстеження в Україні – лікування і відновлення Бесєдіна займе півроку.

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