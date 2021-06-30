2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Як за Україну вболівали польські коментатори: божевільна реакція на гол Довбика (відео)

Олена Павлова Олена Павлова
30 червня, 18:34
Копіювати лінк
Дивіться, як коментатори польського каналу не могли заспокоїтися після переможного удару українського нападника Артема Довбика в екстра-таймі матчу 1/8 фіналу зі Швецією на Євро-2020
Радість Андрія Шевченка і Андрія Ярмоленка після голу Довбіка
Радість Андрія Шевченка і Андрія Ярмоленка після голу Довбіка / Фото: Reuters

29 червня в Глазго збірна України добилася неймовірного для себе результату – пробилася до чвертьфіналу Євро-2020. У матчі 1/8 фіналу в жорсткому і безкомпромісному протистоянні з травмами і видаленням команда Шевченка в екстра-таймах переграла Швецію (2:1). А далі на шляху "синьо-жовтих" – Англія.

Читайте також: Фото дружини героя збірної України Артема Довбика. Нізащо не вгадаєте, де вона працювала!

Переможний гол на "Хемпден Парк" в Шотландії на 120+1-й хвилині забив нападник Дніпра-1 Артем Довбик, який до цього не грав на Євро-2020. Цьому історичному голу в прямому ефірі радів не тільки український коментатор Віктор Вацко. Його польські колеги просто божеволіли після точного удару головою Артема.

Можливо, на реакцію польських коментаторів вплинув і той факт, що збірна Швеції не пустила Польщу до плей-оф Євро-2020, обігравши їх в останньому турі з рахунком 3:2.

Збірна Швеції відправила додому Польщу
Збірна Швеції відправила додому Польщу / Фото: Reuters

У 1/4 фіналу Україна зіграє 3 липня в Римі зі збірною Англії, яка відправила додому Німеччину – 2:0.

Однак боротися з британцями команді Шевченка доведеться без травмованого Артема Бесєдіна. Нападаючий київського Динамо вже пройшов обстеження в Україні – лікування і відновлення Бесєдіна займе півроку.

Ми також писали, про що Шевченко просив команду в матчі зі Швецією.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Заряджайся енергією!
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

13 200 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти