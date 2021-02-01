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Всі голи Віктора Коваленко за "Шахтар": запам'ятайте його таким

1 лютого, 19:18

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український півзахисник залишив донецьку команду, вирушивши підкорювати Апенніни

Ще один футболіст збірної України поповнив склад італійської "Аталанти". 24-річний Віктор Коваленко склав компанію Руслану Малиновському і до літа 2025 року пов'язав себе договором з учасником плей-оф Ліги чемпіонів. А "Аталанта" і "Шахтар" поспілкувалися в мережах про перехід Коваленка.

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Так вийшло, що уродженець Херсона провів за "гірників" рівно 200 матчів, в яких забив 32 м'ячі. Сьогодні офіційний YouTube-канал "Шахтаря" зробив відеопідбірку всіх голів Віктора за "оранжево-чорних". Дивіться, згадуйте і насолоджуйтеся.

В Україні хлопець по чотири рази вигравав чемпіонат і Кубок, ще двічі – Суперкубок. Зараз півзахисник перебуває в Італії, де пройшов медогляд і підписав контракт. Дивіться, як Коваленко зворушливо попрощався з "Шахтарем".

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У чемпіонаті Італії "Аталанта" посідає сьоме місце, але відстає від "Ювентуса", що йде в ТОП-4, всього на три очки. Наступний матч підопічні Гасперіні проведуть 6 лютого проти одного з аутсайдерів – "Торіно".

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Траплялося, що Віктор не забивав пенальті, так що голів могло бути більше:

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