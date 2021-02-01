"Ласкаво просимо, Віктор": "Аталанта" і "Шахтар" поспілкувалися в мережах про перехід Коваленка

Сьогодні вдень офіційно повідомили, що Віктор Коваленко став гравцем "Аталанти". Колишній футболіст "Шахтаря" попрощався з одноклубниками, успішно пройшов в Бергамо медогляд і вже облаштовується в Італії.

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Тим часом, "Аталанта" на своїй сторінці в Instagram привітала українця за прізвищем. На великому фото півзахисника написано англійською "Welcome Kovalenko". З цього приводу один з читачів пожартував: "Знову цей Велком. Футболістів з іншими іменами не запрошували?" Втім, в підпису до фото італійці додали українською: "Ласкаво просимо, Віктор".

Одним з перших свій "лайк" поставив сам новачок італійського клубу, намалювавши синє і чорне сердечка. А незабаром на пост відреагували офіційні акаунти клубів. "Шахтар" попросив піклуватися про Віктора, "Аталанта" пообіцяла впоратися з цим завданням.

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Наскільки відомо, відступні за 24-річного гравця збірної України склали 700 тисяч євро, а контракт розрахований до літа 2025 року.

Нещодавно Коваленко вперше показав свою нову дівчину.

Дивіться, як Віктор не реалізував гольовий момент у грі "Шахтаря" з "Реалом":

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