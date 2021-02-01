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"Ласкаво просимо, Віктор": "Аталанта" и "Шахтер" пообщались в сетях о переходе Коваленко

1 февраля, 16:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Итальянский клуб пообещал заботиться об украинском полузащитнике

Сегодня днем официально сообщили, что Виктор Коваленко стал игроком "Аталанты". Бывший футболист "Шахтера" попрощался с одноклубниками, успешно прошел в Бергамо медосмотр и уже обустраивается в Италии.

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Тем временем, "Аталанта" на своей страничке в Instagram поприветствовала украинца по фамилии. На большом фото полузащитника написано по-английски "Welcome Kovalenko". По этому поводу один из читателей пошутил: "Опять этот Велком. Футболистов с другими именами не приглашаете?" Впрочем, в подписи к фото итальянцы добавили по-украински: "Ласкаво просимо, Віктор".

Одним из первых свой "лайк" поставил сам новичок итальянского клуба, нарисовав синее и черное сердечка. А вскоре на пост отреагировали официальные акаунты клубов. "Шахтер" попросил заботиться о Викторе, "Аталанта" пообещала справиться с этим заданием.

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Насколько известно, отступные за 24-летнего игрока сборной Украины составили 700 тысяч евро, а контракт рассчитан до лета 2025 года.

Недавно Коваленко впервые показал свою новую девушку.

Смотрите, как Виктор не реализовал голевой момент в игре "Шахтера" с "Реалом":

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