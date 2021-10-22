Металіст знищує Інгулець: огляд матчу УПЛ

Харківський клуб здобув свою найбільшу перемогу в Прем'єр-лізі, забивши суперникам чотири м'ячі

Впевнена перемога харків'ян / Фото: Металіст 1925

У п'ятницю, 22 жовтня, в 12-му турі чемпіонату України в Харкові Металіст 1925 приймав Інгулець.

Харків'яни впевнено продовжили свою серію без поразок до п'яти матчів. Якщо до перерви могли ще бути сумніви в результаті поєдинку, то у другому таймі Металіст розгромив суперника.

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Металіст 1925 – Інгулець – 4:0

Голи: Батюшін (44), Западня (64), Марлісон (66), Криськів (83)

Металіст 1925: Сидоренко, Фабіньо, Ченбай, Шершень, Западня (Кверквелія, 78), Габелок, Протасов, Криськів, Батюшін (Голодюк, 71), Савін (Ременюк, 71), Марлісон (Зубков, 78).

Інгулець: Гальчук, Асмелаш, Салем, Ковальов, Мельничук (Полегенько, 6), Козак (Головкін, 68), Бартулович (Шишка, 68), Запорожець, Шарай, Гопей, Сітало (Плохотнюк, 68).

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