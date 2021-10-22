Металіст знищує Інгулець: огляд матчу УПЛ

Харківський клуб здобув свою найбільшу перемогу в Прем'єр-лізі, забивши суперникам чотири м'ячі
Впевнена перемога харків'ян / Фото: Металіст 1925
У п'ятницю, 22 жовтня, в 12-му турі чемпіонату України
в Харкові Металіст 1925 приймав Інгулець.
Харків'яни впевнено продовжили свою серію без поразок до п'яти матчів. Якщо до перерви могли ще бути сумніви в результаті поєдинку, то у другому таймі Металіст розгромив суперника.
Металіст 1925 – Інгулець – 4:0
Голи: Батюшін (44), Западня (64), Марлісон (66), Криськів (83)
Металіст 1925: Сидоренко, Фабіньо, Ченбай, Шершень, Западня (Кверквелія, 78), Габелок, Протасов, Криськів, Батюшін (Голодюк, 71), Савін (Ременюк, 71), Марлісон (Зубков, 78).
Інгулець: Гальчук, Асмелаш, Салем, Ковальов, Мельничук (Полегенько, 6), Козак (Головкін, 68), Бартулович (Шишка, 68), Запорожець, Шарай, Гопей, Сітало (Плохотнюк, 68).
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Турнірна таблиця
1
11
9
2
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29
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26
29
Забиті
29
Пропущені
3
Різниця
26
Результати останніх матчів:
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29
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23
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Забиті
29
Пропущені
6
Різниця
23
Результати останніх матчів:
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11
7
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21
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13
Результати останніх матчів:
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16
12
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Результати останніх матчів:
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23
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Забиті
23
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15
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8
Результати останніх матчів:
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12
5
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Забиті
12
Пропущені
10
Різниця
2
Результати останніх матчів:
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П
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В
П
7
12
6
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15
14
1
19
Забиті
15
Пропущені
14
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
Н
8
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5
3
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14
17
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18
Забиті
14
Пропущені
17
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
П
В
9
11
4
3
4
10
12
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10
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12
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
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П
В
10
10
3
2
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8
12
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11
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
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10
3
2
5
7
16
-9
11
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
В
П
В
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12
11
2
2
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9
22
-13
8
Забиті
9
Пропущені
22
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
П
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13
10
1
4
5
6
12
-6
7
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
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П
П
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1
3
7
7
19
-12
6
Забиті
7
Пропущені
19
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
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П
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25
-14
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Забиті
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Пропущені
25
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
П
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П
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1
1
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Забиті
13
Пропущені
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Результати останніх матчів:
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