Металлист уничтожает Ингулец: обзор матча УПЛ

Харьковский клуб добыл свою самую крупную победу в Премьер-лиге, забив соперникам четыре мяча

Уверенная победа харьковчан / Фото: Металлист 1925

В пятницу, 22 октября, в 12-м туре чемпионата Украины в Харькове Металлист 1925 принимал Ингулец.

Харьковчане уверенно продлили свою серию без поражений до пяти матчей. Если до перерыва могли еще быть сомнения в исходе поединка, то во втором тайме Металлист разгромил соперника.

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Металлист 1925 – Ингулец – 4:0

Голы: Батюшин (44), Западня (64), Марлисон (66), Крысков (83)

Металлист 1925: Сидоренко, Фабиньо, Ченбай, Шершень, Западня (Кверквелия, 78), Габелок, Протасов, Крысков, Батюшин (Голодюк, 71), Савин (Ременюк, 71), Марлисон (Зубков, 78).

Ингулец: Гальчук, Асмелаш, Салем, Ковалев, Мельничук (Полегенько, 6), Козак (Головкин, 68), Бартулович (Шишка, 68), Запорожец, Шарай, Гопей, Ситало (Плохотнюк, 68).

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