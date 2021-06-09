Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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Київське Динамо торгується за португальського футболіста

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 червня, 16:39
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Український клуб хоче придбати у Спортинга захисника Іванілду Фернандеша, проте конкуренцію йому складають Сассуоло й Альмерія. Ціна – 3 мільйони

У сезоні 2021/2022 Динамо знову буде виступати в груповому етапі Ліги чемпіонів. Перед стартом в єврокубках колектив Мірчі Луческу може посилитися. Одним з кандидатів на переїзд до Києва є 25-річний захисник португальського Спортінга Іванілду Фернандеш.

Про інтерес українців до гравця повідомляє португальське видання Record .

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Пишуть, що Динамо хотіло придбати хлопця ще в минулому році, але тоді він відправився в оренду в іспанську Альмерію. Тепер кияни повернулися до кандидатури Іванілду. Нині іспанський клуб має пріоритетне право на покупку центрального захисника, але повинен викласти три мільйони євро. Поки ж Альмерія готова дати за Фернандеша всього "лимон".

У минулому сезоні він провів 17 матчів. Раніше виступав за Морейренсе, турецькі Різеспор і Трабзонспор, притягувався в молодіжні збірні Португалії різного віку. Нинішній контракт хлопця діє ще рік. До речі, зараз його кандидатуру розглядає і італійський Сассуоло.

Тим часом гравець Динамо з величезною зарплатою хоче покинути Київ; ним цікавляться в Нідерландах.

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