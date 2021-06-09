Київське Динамо торгується за португальського футболіста

Український клуб хоче придбати у Спортинга захисника Іванілду Фернандеша, проте конкуренцію йому складають Сассуоло й Альмерія. Ціна – 3 мільйони

У сезоні 2021/2022 Динамо знову буде виступати в груповому етапі Ліги чемпіонів. Перед стартом в єврокубках колектив Мірчі Луческу може посилитися. Одним з кандидатів на переїзд до Києва є 25-річний захисник португальського Спортінга Іванілду Фернандеш.

Про інтерес українців до гравця повідомляє португальське видання Record .

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Пишуть, що Динамо хотіло придбати хлопця ще в минулому році, але тоді він відправився в оренду в іспанську Альмерію. Тепер кияни повернулися до кандидатури Іванілду. Нині іспанський клуб має пріоритетне право на покупку центрального захисника, але повинен викласти три мільйони євро. Поки ж Альмерія готова дати за Фернандеша всього "лимон".

У минулому сезоні він провів 17 матчів. Раніше виступав за Морейренсе, турецькі Різеспор і Трабзонспор, притягувався в молодіжні збірні Португалії різного віку. Нинішній контракт хлопця діє ще рік. До речі, зараз його кандидатуру розглядає і італійський Сассуоло.

Тим часом гравець Динамо з величезною зарплатою хоче покинути Київ; ним цікавляться в Нідерландах.

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