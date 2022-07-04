Ватна програма від Васі. Екстренер Кличка пригрозив викриттям Ломаченка (відео)

Неоднозначна реакція Василя Ломаченка на обстріл курорту на Одещині викликала резонанс у боксерському середовищі

Сергій Городнічов звинуватив Ломаченка у проросійських поглядах / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко здивував своїх уболівальників відсутністю чіткої позиції на агресію Росії проти України.

Лише на другий день після терористичного удару по курортному селищу Сергіївка Білгород-Дністровського району Ломаченко опублікував відео з руйнуваннями мирних об'єктів. І знову нуль інформації від ексчемпіона, хто вчинив цей звірячий обстріл.

Реклама

Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов прокоментував реакцію Ломаченка на обстріл його рідного району. Відомий фахівець запостив відео, на якому пригрозив викриттям проросійських поглядів відомого боксера.

"Ну що, фанатики Василя Ломаченка, отримали порцію ватної програми бл*ть від Васі? Ну я вам що казав – що це чортило. Ви мені не вірили, ви мене ображали, принижували. Ну нічого, прийде час, взагалі офігієте. Скоро все розкриється. Давайте чекайте", – сказав Городнічов у Tik Tok.

Нагадаємо, що, за офіційними даними, внаслідок ракетного удару по житловому будинку та базі відпочинку в Білгород-Дністровському районі загинула щонайменше 21 особа, а 38 поранені.

Реклама

Василь Ломаченко народився та живе у Білгороді-Дністровському. З перших днів війни боксер вступив до лав місцевої самооборони і більше жодної нової інформації від нього не надходило.

Ломаченко – у теробороні