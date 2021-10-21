Російський боксер у комі: нові наслідки сутички з ведмедем

23-річний боксер Ілля Медведєв завдав смертельних поранень ножем тварині, однак і сам зазнав серйозних ушкоджень

Медведєв і ведмідь: перший у комі, другий - убитий / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський боксер Ілля Медведєв перебуває у штучній комі після нападу ведмедя в Тюменській області, де спортсмен рибалив разом з приятелями на річці Іртиш.

Про це повідомив тренер боксера Дмитро Косенко.

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"Ілля після нападу ведмедя перебуває у штучній комі. За словами лікарів, життю поки нічого не загрожує. Але ви розумієте, які травми можуть бути після нападу ведмедя. Іллю чекає дуже довга реабілітація. За цим фактом працюють слідчі, які найближчим часом повідомлять про деталі. Все сталося стихійно, і справді Ілля завдав ведмедю удари ножем", – наводить слова Косенка РИА Новости Спорт.

Раніше ми писали, що ведмідь атакував групу з трьох рибалок, які поверталися додому з уловом. Серед них був і Медведєв. Спочатку звір вбив 48-річного чоловіка, після чого накинувся на боксера.

Медведєв зумів завдати ведмедю кілька ножових поранень, що стали для того смертельними. Під час боротьби з дикою твариною боксер серйозно постраждав, отримавши рани голови і кінцівок. Третій рибалка, що залишився неушкодженим, на човні зумів доставити спортсмена до медичного пункту.

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Медведєв проживає в Тобольську. Він майстер спорту з боксу, належить до збірної Тюменської області. На любительському рингу провів 21 бій (11 перемог, 10 поразок).