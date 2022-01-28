Повісився через борги: подробиці смерті українського боксера

Вірчис пішов із життя у 48-річному віці . Тіло боксера було виявлено у ніч на 28 січня у Дніпровському районі.
Про це повідомляє Національна поліція.
Сьогодні вночі до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка.
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Зранку до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік вночі пішов з дому та досі не повернувся.
Жінка описала зовнішність зниклого і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті було встановлено, що загиблим виявився Вірчис.
Раніше повідомлялося, що останніми роками Вірчис страждав на депресії. Видання Міст повідомляє, що напередодні боксер прийшов на судове засідання щодо підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера і публічно почав вимагати повернути борг.
Хто такий Володимир Вірчис
- Володимир Вірчис народився 18 серпня 1973 року у Каховці. У 1999 році розпочав професійну кар'єру.
- З перших 20 боїв 17 він завершив достроково, а всього його рекорд становить 26 перемог (21 – нокаутом) та дві поразки. Він пішов із рингу у 2009 році.
- Українець володів інтерконтинентальними титулами за версією IBF та WBO у надважкій вазі. У 2008 році він програв відбірковий поєдинок і втратив нагоду битися за титул із Віталієм Кличком.