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Україна знову вступила в боротьбу за чемпіонат Європи! Через 10 років

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
10 вересня, 20:20
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Наша країна подала заявку на проведення чоловічого Євробаскету-2025. 10 років тому в Україні не пройшов турнір через війну на Донбасі
Збірна України з баскетболу
Збірна України з баскетболу / Фото: ФБУ

Чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року може пройти в Україні. Наша країна подала заявку на його проведення.

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Як повідомляє basket.com.ua, Федерація баскетболу України передала ФІБА весь пакет необхідних документів для участі в тендері на право організувати континентальну першість.

Нагадаємо, Україна повинна була провести чоловічий Євробаскет у 2015 році, проте не змогла – через війну на Донбасі.

Чоловіча збірна України кваліфікувалася на Євробаскет-2022. На першості континенту підопічні Айнарса Багатскіса зіграють в одній групі з Грецією, Італією, Хорватією, Великобританією і Естонією. Турнір пройде з 1 по 18 вересня наступного року.

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/ Фото: Федерація баскетболу України

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