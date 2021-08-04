Токіо з вікна автобуса: незвичайний погляд на японську столицю

Токіо через скло / Фото: Любомир Луканюк
Надзвичайний стан, який в Токіо ввели на період Олімпійських ігор, позначається і на роботі журналістів. 14 днів можна пересуватися лише по маршруту готель-стадіон-готель. Дорога не проходить повз пам'ятки чи яскраві архітектурні шедеври. В основному мости, багаторівневі розв'язки, околиці. І ось як виглядає Токіо з вікна автобуса.
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