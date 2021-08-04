Токио из окна автобуса: необычный взгляд на японскую столицу

Токио из-за стекла / Фото: Любомир Луканюк
Чрезвычайное положение, которое в Токио ввели на период Олимпийских игр, сказывается и на работе журналистов. 14 дней можно перемещаться лишь по маршруту отель-стадион-отель. Дорога не проходит мимо достопримечательностей или ярких архитектурных шедевров. В основном мосты, многоуровневые развязки, окраины. И вот как выглядит Токио из окна автобуса.
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