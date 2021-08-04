Токио из окна автобуса: необычный взгляд на японскую столицу

Из-за строгих ограничений, которые введены на территории Токио, иностранцам запрещено гулять в городе в первые 14 дней по прибытию в Японию

Токио из-за стекла / Фото: Любомир Луканюк

Чрезвычайное положение, которое в Токио ввели на период Олимпийских игр, сказывается и на работе журналистов. 14 дней можно перемещаться лишь по маршруту отель-стадион-отель. Дорога не проходит мимо достопримечательностей или ярких архитектурных шедевров. В основном мосты, многоуровневые развязки, окраины. И вот как выглядит Токио из окна автобуса.

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