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Дружина Зінченка здивувала фігурою після пологів. Зацініть

Андрій Трофімов
14 серпня, 20:30
Влада Седан показала, як змінилася її фігура через десять днів після пологів. На початку серпня вона народила дівчинку

Влада Седан - до і після родів / Фото: Instagram

На початку місяця гравець збірної України і Манчестер Сіті Олександр Зінченко став батьком. Його дружина Влада Седан народила дівчинку, яку назвали Єва.

Влада в соцмережах опублікувала фото, на якому показала, як виглядає після пологів. На одному знімку дівчина зображена перед пологами, а на іншому – з дочкою на руках.

"Фото з різницею в 10 днів", – підписала публікацію в Instagram дружина Зінченка.

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Раніше ми писали, як Зінченко розкішно зустрів дружину з дочкою з пологового будинку.

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