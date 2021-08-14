Супруга Зинченко удивила фигурой после родов. Зацените

Влада Седан - до и после родов / Фото: Instagram

В начале месяца игрок сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко стал отцом. Его супруга Влада Седан родила девочку, которую назвали Ева.

Влада в соцсетях опубликовала фото, на котором показала, как выглядит после родов. На одном снимке девушка запечатлена перед родами, а на другом – с дочерью на руках.

"Фото с разницей в 10 дней", – подписала публикацию в Instagram супруга Зинченко.

Реклама

Ранее мы писали, как Зинченко роскошно встретил жену с дочерью из роддома.

Читайте также: