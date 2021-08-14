14 августа 17:00 Видео
Верес 1
Ворскла 1
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Супруга Зинченко удивила фигурой после родов. Зацените

Андрей Трофимов
14 августа, 20:30
Влада Седан показала, как изменилась ее фигура через десять дней после родов. В начале августа она родила девочку

Влада Седан - до и после родов / Фото: Instagram

В начале месяца игрок сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко стал отцом. Его супруга Влада Седан родила девочку, которую назвали Ева.

Влада в соцсетях опубликовала фото, на котором показала, как выглядит после родов. На одном снимке девушка запечатлена перед родами, а на другом – с дочерью на руках.

"Фото с разницей в 10 дней", – подписала публикацию в Instagram супруга Зинченко.

Реклама

Ранее мы писали, как Зинченко роскошно встретил жену с дочерью из роддома.

Читайте также:

Реклама