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Серебряная гордость Украины! Море горячих фото Анжелики Терлюги

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
5 августа, 15:55
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Самые крутые снимки 29-летней красотки-каратистки, которая сегодня добыла для Украины третье серебро на летних Олимпийских играх-2020 в Токио
Анжелика Терлюга принесла Украине бронзу на Олимпийских играх в Токио
Анжелика Терлюга принесла Украине бронзу на Олимпийских играх в Токио / Фото: Instagram Анжелики Терлюги

Сегодня состоялся олимпийский турнир по карате в категории до 55 кг. Поединки подарили Украине еще одну награду. Анжелика Терлюга добыла серебряную медаль.

Уроженка Одессы поражает своей красотой и является одной из самых горячих девушек в украинском спорте. Чем же покорила Анжелика своих поклонников?

Терлюга занимается карате с семи лет, хотя своими увлечениями она называет йогу и шопинг. В прошлом году спортсменка рассталась с немецким каратистом Ноа Бичем. Самая большая мечта – стать хорошей женой и мамой.

Доказать первое у девушки скоро будет возможность. Весной этого года 29-летняя каратистка объявила о помолвке. Избранником Терлюги стал украинский тренер и мастер спорта международного класса по карате Владимир Зарецкий.

К слову, есть у Анжелики и VIP-знакомства. Накануне Олимпийских игр каратистка встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который напутствовал наших спортсменов на успех.

Что касается спорта, девушка занимает первое место в мировом рейтинге карате WKF в весе до 55 кг. Поскольку карате первые вошло в программу Олимпиады в Токио, Анжелика стала первой нашей представительницей в этом виде спорта.

В тренде

Главные достижения Терлюги:

  • серебряная медаль Олимпийских игр в Токио-2020 (личное кумитэ)
  • чемпион Европы (личное кумитэ) 2018
  • чемпион Европы (командное кумитэ) 2017, 2019
  • владелец титула Grand Winner KARATE1 2017, 2019
  • чемпион Европы среди студентов 2011
  • Орден Княгини Ольги III степени

Победитель турниров серии "Карате 1 Премьер-Лига":

  1. Кобург (2015)
  2. Роттердам (2017)
  3. Лейпциг (2017)
  4. Берлин (2018)
  5. Париж (2019)
  6. Рабат (2019)
  7. Шанхай (2019)
  8. Токио (2019)
  9. Москва (2019)
  10. Дубай (2020)

Победитель турниров серии "Карате 1 Серия А":

  1. Зальцбург (2017)
  2. Окинава (2017)
  3. Сантьяго (2018)
  4. Шанхай (2018)
  5. Сантьяго (2020)

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
35
27
91
3
flag Япония ЯпонияJP
22
10
14
46
4
flag Австралия АвстралияAU
17
5
19
41
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
18
17
51
7
flag Германия ГерманияDE
9
9
16
34
8
flag Франция ФранцияFR
7
11
9
27
9
flag Италия ИталияIT
7
10
18
35
10
flag Нидерланды НидерландыNL
7
9
10
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