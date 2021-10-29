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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
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Історія однієї фотографії. Чому Гітлер не подав руку Оуенсу

Любомир Луканюк
29 жовтня, 10:30
Історія успіху Джессі Оуенса на Олімпійських іграх у Берліні була екранізована. У 2016 році вийшов фільм "Сила волі"

/ Фото: Wikipedia

Темношкірий американський легкоатлет Джессі Оуенс став героєм Олімпійських ігор 1936 року. Він завоював чотири золоті медалі. І це на Іграх, які мали стати тріумфом "арійської нації" .

Оуенс виграв дистанції 100 та 200 метрів, естафету 4×100 метрів (зі світовим рекордом) та стрибки у довжину.

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За гарною легендою, глава Німеччини Адольф Гітлер відмовився потиснути руку Джессі через його колір шкіри. Хоча сам атлет казав, що фюрер йому тепло помахав рукою зі своєї ложі.

Насправді голова Міжнародного олімпійського комітету Анрі де Байє-Латур попросив Гітлера зберегти олімпійський нейтралітет і не вітати переможців особисто.

Про успіхи Джессі Оуенса в Берліні-1936 було знято фільм. Дивіться "Сила волі":

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