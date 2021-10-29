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Мариуполь --
Динамо --
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Десна --
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Колос --
Львов --
31 октября 17:00
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Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
Челси --
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История одной фотографии. Почему Гитлер не подал руку Оуэнсу

Любомир Луканюк
29 октября, 10:30
История успеха Джесси Оуэнса на Олимпийский играх в Берлине была экранизирована. В 2016 году вышел фильм "Сила воли"

/ Фото: Wikipedia

Темнокожий американский легкоатлет Джесси Оуэнс стал героем Олимпийских игр 1936 года. Он завоевал четыре золотые медали. И это на Играх, которые должны были стать триумфом "арийской нации".

Оуэнс выиграл дистанции 100 и 200 метров, эстафету 4×100 метров (с мировым рекордом) и прыжки в длину.

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По красивой легенде, глава Германии Адольф Гитлер отказался пожать руку Джесси из-за его цвета кожи. Хотя сам атлет говорил, что фюрер ему тепло помахал рукой из своей ложи.

На самом же деле глава Международного олимпийского комитета Анри де Байе-Латур попросил Гитлера сохранить олимпийский нейтралитет и не приветствовать победителей лично.

Про успехи Джесси Оуэнса в Берлине-1936 был снят фильм. Смотрите "Сила воли":

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