История одной фотографии. Почему Гитлер не подал руку Оуэнсу

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Темнокожий американский легкоатлет Джесси Оуэнс стал героем Олимпийских игр 1936 года. Он завоевал четыре золотые медали. И это на Играх, которые должны были стать триумфом "арийской нации".
Оуэнс выиграл дистанции 100 и 200 метров, эстафету 4×100 метров (с мировым рекордом) и прыжки в длину.
По красивой легенде, глава Германии Адольф Гитлер отказался пожать руку Джесси из-за его цвета кожи. Хотя сам атлет говорил, что фюрер ему тепло помахал рукой из своей ложи.
На самом же деле глава Международного олимпийского комитета Анри де Байе-Латур попросил Гитлера сохранить олимпийский нейтралитет и не приветствовать победителей лично.
Про успехи Джесси Оуэнса в Берлине-1936 был снят фильм. Смотрите "Сила воли":
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