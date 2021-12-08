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Історія однієї фотографії. Чи бився Майкл Джексон із Мухаммедом Алі

Любомир Луканюк
8 грудня, 09:04
На легендарному знімку не знаменитий співак, а Тайгер Смоллс, який пообіцяв своєму кумиру стати чемпіоном світу та провів тренування з Алі

Зустріч Тайгера Смоллса і Мухаммеда Алі

У соцмережах дуже часто можна побачити фотографію легендарного боксера Мухаммеда Алі поруч із маленьким темношкірим хлопчиком із пишною шевелюрою. І підпис, що це Майкл Джексон.

Насправді це фейк. Американським журналістам навіть довелося провести розслідування щодо цього. І ось що з'ясувалося.

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На фото юний Тайгер Смоллс. Він почав займатися боксом у Пенсільванії, у тому самому залі, де тренувався Алі. Якось вони зустрілися у залі і Смоллс пообіцяв своєму кумиру стати чемпіоном світу.

І навіть показав Мухаммедові силу своїх ударів.

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Хлопець показував хороші результати у любителях і у 24 роки перейшов у професіонали. Провів 38 боїв – 21 перемога, 16 поразок та 1 нічия. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBC.

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