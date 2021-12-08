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История одной фотографии. Дрался ли Майкл Джексон с Мухаммедом Али

Любомир Луканюк
8 декабря, 09:04
На легендарном снимке не знаменитый певец, а Тайгер Смоллс, который пообещал своему кумиру стать чемпионом мира и провел тренировку с Али

Встреча Тайгера Смоллса и Мухаммеда Али

В соцсетях очень часто можно увидеть фотографию легендарного боксера Мухаммеда Али рядом с маленьким темнокожим мальчиком с пышной шевелюрой. И подпись, что это Майкл Джексон.

На самом деле – это фейк. Американским журналистам даже пришлось провести расследование по этому поводу. И вот что выяснилось.

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На фото юный Тайгер Смоллс. Он начал заниматься боксом в Пенсильвании, в том самом зале, где тренировался Али. Как-то они встретились в зале и Смоллс пообещал своему кумиру стать чемпионом мира.

И даже показал Мухаммеду силу своих ударов.

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Парень показывал хорошие результаты в любителях и в 24 года перешел в профессионалы. Провел 38 боев – 21 победа, 16 поражений и 1 ничья. Был интерконтинентальным чемпионом по версии WBC.

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