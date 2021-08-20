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Історія однієї фотографії. Дівчата в нижній білизні вивели футболістів на поле

Любомир Луканюк
20 серпня, 18:02
У День святого Валентина на матч чемпіонату Нідерландів із футболу гравців на поле вивели моделі в нижній білизні

Футболісти були задоволені такими супутницями

У 2016 році голландський футбольний клуб Ваалвейк влаштував незвичайну акцію до Дня святого Валентина. На матч чемпіонату Нідерландів проти Еммена футболістів вивели моделі в нижній білизні.

"Це унікальна можливість побачити рідкісне і приємне поєднання – жінок і футболу!" – говорилося в офіційній заяві Ваалвейка.

Клуб посідав останнє місце в чемпіонаті, а відвідуваність катастрофічно впала. За допомогою красивих дівчат у Ваалвейку намагалися знайти нову аудиторію.

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