Історія однієї фотографії. Годинники підвели братів-шахраїв

У Південній Африці два брати вирішили обдурити організаторів ультрамарафону, 89 км вони бігли по черзі. Ошуканців викрив фотограф

Брати носили годинник на різних руках

Звичайний марафон не те що пробігти, а навіть пройти не кожен зможе. А про ультрамарафон страшно й подумати. Але коли на кону стоять великі гроші, бажаючих випробувати себе стає багато.

У 1999 році в місті Пітермаріцбург (ПАР) ультрамарафонцям потрібно було пробігти 89 кілометрів. Призові ділилися серед першої десятки.

21-річний Серхіо Мотсоненг народився в бідній родині і новину про хороший заробіток сприйняв з ентузіазмом. Але як потрапити в топ-10, якщо ти ніколи не бігав навіть марафони. У Серхіо народився геніальний план. Він по черзі буде бігти разом з братом, з яким вони схожі, як дві краплі води.

А як зробити так, щоб ніхто не помітив підміну? І тут Серхіо все продумав. По дистанції є туалети, де вони і будуть змінюватися. Один брат біжить, а інший на таксі добирається до потрібного туалету. Там переодягаються, а далі – один біжить, інший їде. Так можна підтримувати високу швидкість і бути завжди серед лідерів.

Все пройшло ідеально. Брати, що не були професійними спортсменами, успішно фінішували на дев'ятому місці. До фінішу прибіг ініціатор афери Серхіо Мотсоненг. Він отримав пам'ятну медаль і тисячу доларів призових.

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Обман розкрився випадково. Фотограф місцевої газети, переглядав свої знімки з ультрамарафону і розгледів дивну деталь: в учасника під номером 13018 годинник то на лівій руці, то на правій. Та й годинники різного кольору.

Організатори викликали на килим Серхіо. І той в усьому зізнався. Хлопців дискваліфікували на десять років.

Щоб обілити своє ім'я всі ці десять років Серхіо несамовито тренувався і в 2010 році сам пробіг цей же ультрамарафон. Зайняв третє місце! І попався на допінгу. Цього разу дискваліфікація була довічною.

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