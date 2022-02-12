12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
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Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Фото з росіянами на Олімпіаді: що про це думають українці

Олександр Трикіша
12 лютого, 16:47
Загроза вторгнення Росії змусила українських спортсменів у Пекіні думати не про виступ на Олімпіаді, а про безпеку своїх рідних та близьких

Що українці думають про спільні фото з росіянами у Пекіні. / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Уся ця ситуація доповнюється повчаннями від Міністерства спорту – спортсменам рекомендували не спілкуватися з російськими ЗМІ та не обійматися з представниками РФ. Втім, таке рішення не знайшло підтримки у суспільстві.

Що говорять про загрозу війни спортсмени:

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Про це свідчать результати опитування від соціологічної компанії Gradus, яке було зроблене для Спорт Сьогодні.

34% респондентів вважають правильною заборону на спільні фото українських та російських спортсменів.

Здавалося б, непоганий відсоток. Але при цьому 22% за обіймашки спортсменів, а 27% і зовсім байдуже, як поводяться представники нашої країни на міжнародній арені.

Усього СтатьВіковий інтервал
Чоловіки Жінки 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60
Так 22,7%20,1%25,2%31,9%22,8%20,1%20,3%25,2%
Ні 34,7%42,7%27,3%21,3%35,4%33,5%38,7%40,1%
Мені все одно 27,2%26,6%27,8%32,2%27,9%28,3%23,8%25,6%
Важко відповісти 15,3%10,6%19,7%14,6%13,9%18,1%17,2%9,1%

Але ж вчорашня акція Владислава Гераскевича є реальним прикладом, як один вчинок може привернути увагу цілого світу.

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І поки один спортсмен закликатиме до миру, інший брататиметься з військовослужбовцем РФ, як це було в Токіо.

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Цікаво, що спільні фото з росіянами більше підтримують респонденти віком 18-24 роки і водночас вони найменше проти "братання".

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Розподіл голосів по регіонах:

Схід Захід Київ Північ Центр Південь
Так 35,3%12,2%15,4%18,8%20,8%32,7%
Ні 25,8%51,5%44,2%27,8%33,1%25,0%
Мені все одно 21,8%17,9%26,5%39,8%28,4%32,1%
Важко відповісти 17,1%18,4%13,9%13,5%17,7%10,1%

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