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Фото с россиянами на Олимпиаде: что об этом думают украинцы

Александр Трикиша
12 февраля, 16:47
Угроза вторжения России вынудила украинских спортсменов в Пекине думать не о выступлении на Олимпиаде, а о безопасности своих родных и близких

Что украинцы думают о совместных фото с россиянами в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вся эта ситуация дополняется наставлениями от Министерства спорта – спортсменам рекомендовали не общаться с российскими СМИ и не обниматься с представителями РФ. Впрочем, такое решение не нашло поддержки в обществе.

Что говорят об угрозе войны спортсмены:

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Об этом свидетельствуют результаты опроса от социологической компании Gradus, который был сделан для Спорт Сегодня.

34% респондентов считают правильным запрет на совместные фото украинских и российских спортсменов.

Казалось бы, неплохой процент. Но при этом 22% за обнимашки спортсменов, а 27% и вовсе все равно, как себя ведут представители нашей страны на международной арене.

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ВсегоПолВозрастной интервал
МужчиныЖенщины18-2425-3435-4445-5455-60
Да22,7%20,1%25,2%31,9%22,8%20,1%20,3%25,2%
Нет34,7%42,7%27,3%21,3%35,4%33,5%38,7%40,1%
Мне все равно27,2%26,6%27,8%32,2%27,9%28,3%23,8%25,6%
Тяжело ответить15,3%10,6%19,7%14,6%13,9%18,1%17,2%9,1%

А ведь вчерашняя акция Владислава Гераскевича является реальным примером, как один поступок может привлечь внимание целого мира.

И пока один спортсменом будет призывать к миру, другой будет брататься с военнослужащим РФ, как это было в Токио.

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене после финала соревнований на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

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Интересно, что совместные фото с россиянами больше поддерживают респонденты в возрасте 18-24 года и в то же время они меньше всего против "братания".

Распределение голосов по регионам:

ВостокЗападКиевСеверЦентрЮг
Да35,3%12,2%15,4%18,8%20,8%32,7%
Нет25,8%51,5%44,2%27,8%33,1%25,0%
Мне все равно21,8%17,9%26,5%39,8%28,4%32,1%
Тяжело ответить17,1%18,4%13,9%13,5%17,7%10,1%

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