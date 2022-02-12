Фото с россиянами на Олимпиаде: что об этом думают украинцы

Что украинцы думают о совместных фото с россиянами в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вся эта ситуация дополняется наставлениями от Министерства спорта – спортсменам рекомендовали не общаться с российскими СМИ и не обниматься с представителями РФ. Впрочем, такое решение не нашло поддержки в обществе.

Что говорят об угрозе войны спортсмены:

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Об этом свидетельствуют результаты опроса от социологической компании Gradus, который был сделан для Спорт Сегодня.

34% респондентов считают правильным запрет на совместные фото украинских и российских спортсменов.

Казалось бы, неплохой процент. Но при этом 22% за обнимашки спортсменов, а 27% и вовсе все равно, как себя ведут представители нашей страны на международной арене.

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Всего Пол Возрастной интервал Мужчины Женщины 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60 Да 22,7% 20,1% 25,2% 31,9% 22,8% 20,1% 20,3% 25,2% Нет 34,7% 42,7% 27,3% 21,3% 35,4% 33,5% 38,7% 40,1% Мне все равно 27,2% 26,6% 27,8% 32,2% 27,9% 28,3% 23,8% 25,6% Тяжело ответить 15,3% 10,6% 19,7% 14,6% 13,9% 18,1% 17,2% 9,1%

А ведь вчерашняя акция Владислава Гераскевича является реальным примером, как один поступок может привлечь внимание целого мира.

И пока один спортсменом будет призывать к миру, другой будет брататься с военнослужащим РФ, как это было в Токио.

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене после финала соревнований на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

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Интересно, что совместные фото с россиянами больше поддерживают респонденты в возрасте 18-24 года и в то же время они меньше всего против "братания".

Распределение голосов по регионам:

Восток Запад Киев Север Центр Юг Да 35,3% 12,2% 15,4% 18,8% 20,8% 32,7% Нет 25,8% 51,5% 44,2% 27,8% 33,1% 25,0% Мне все равно 21,8% 17,9% 26,5% 39,8% 28,4% 32,1% Тяжело ответить 17,1% 18,4% 13,9% 13,5% 17,7% 10,1%

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