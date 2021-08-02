Баюл про Шеву: "Вчасно пішов. Інакше прогнали б капцями"

Оксана Баюл і Андрій Шевченко / Фото: Reuters, Instagram
Олімпійська чемпіонка 1994 року в фігурному катанні Оксана Баюл, яка давно живе в Лас-Вегасі, не оминула увагою відхід Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України з футболу.
"Молодець, Андрію. Красень. Причому ще й вчасно пішов, переможцем. Провів відмінну роботу і за будь-який результат, окрім "півфіналу великого турніру", його прогнали б капцями за все хороше. А тепер спокійно може в італійському чемпіонаті працювати", – написала у себе в Instagram Баюл
Чемпіонка ОІ-1994 Оксана Баюл / Фото: Instagram
Андрій Шевченко / Фото: Reuters
Читайте також:
- УАФ видалила сердечка під постом Шеви про завершення контракту
- Ви завжди будете на моїй шкірі! Асистент Шевченка попрощався з Україною
- Хто замінить Шевченка у збірній України: головні претенденти
- Куди йде Шевченко? 5 варіантів для екстренера збірної України
- Шева йде: за що ми полюбили тренера збірної України
- Шевченко пішов зі збірної через гроші – джерело
- Праву руку Шеви вже покликали до Росії