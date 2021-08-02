Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Баюл о Шеве: "Вовремя ушел. Иначе прогнали бы тапками"

2 августа, 10:12

Олег Люлька

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл похвалила Андрея Шевченко за то, что тот покинул пост главного тренера футбольной сборной страны

Оксана Баюл и Андрей Шевченко / Фото: Reuters, Instagram

Олимпийская чемпионка 1994 года в фигурном катании Оксана Баюл, давно проживающая в Лас-Вегасе, не обошла вниманием уход Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины по футболу.

"Молодец, Андрей. Красавец. Причем еще и вовремя ушел, победителем. Провел отличную работу и за любой результат, кроме "полуфинала большого турнира", его прогнали бы тапками за все хорошее. А теперь спокойно может в итальянском чемпионате работать", – написала у себя в Instagram Баюл

Чемпионка ОИ-1994 Оксана Баюл / Фото: Instagram

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Читайте также:

Новости на эту же тему:

УАФ удалила сердечка под постом Шевы о завершении контракта Вы всегда будете на моей коже! Ассистент Шевченко попрощался с Украиной Кто заменит Шевченко в сборной Украины: главные претенденты Куда уходит Шевченко? 5 вариантов для экс-тренера сборной Украины
Андрей Шевченко Сборная Украины Оксана Баюл

Реклама