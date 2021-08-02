Баюл о Шеве: "Вовремя ушел. Иначе прогнали бы тапками"

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл похвалила Андрея Шевченко за то, что тот покинул пост главного тренера футбольной сборной страны

Оксана Баюл и Андрей Шевченко / Фото: Reuters, Instagram

Олимпийская чемпионка 1994 года в фигурном катании Оксана Баюл, давно проживающая в Лас-Вегасе, не обошла вниманием уход Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины по футболу.

"Молодец, Андрей. Красавец. Причем еще и вовремя ушел, победителем. Провел отличную работу и за любой результат, кроме "полуфинала большого турнира", его прогнали бы тапками за все хорошее. А теперь спокойно может в итальянском чемпионате работать", – написала у себя в Instagram Баюл

Чемпионка ОИ-1994 Оксана Баюл / Фото: Instagram

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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