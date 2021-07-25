Запрещенная "Катюша" звучала на Олимпиаде! А потом Россию тролили "Нас не догонят"

На олимпийском волейбольном турнире в Японии звездой матча сборных России и Италии стал диджей, показав свое чувство юмора

Матч Италия - Россия на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters

Из-за массовых допинговых скандалов и подтасовок результатов Московской антидопинговой лаборатории России выступает на Олимпиаде-2020 в Токио без своего флага, гимна и любой национальной символики. В качестве музыки на награждении в РФ хотели использовать "Катюшу", но МОК отказал. Но военная песня все равно зазвучала на Играх.

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"Катюша" неожиданно зазвучала в воскресенье на волейбольной арене во время матча женских сборных Италии и России – пишет Матч ТВ. Таким образом Диджей решил заполнить паузу между розыгрышами. Правда, спортсменкам из РФ это не помогло, итальянки разгромили соперниц 3:0 (25:23, 25:19, 25:14).



Фото Reuters

Кстати, в третьем сете, когда победа сборной Италии уже не вызывала сомнения, диджей включил песню "Нас не догонят". Волейболистки "Скуадры Адзурры" вряд ли знакомы с творчеством группы "Тату", а вот россиянки все поняли.

Напомним, что вместо "России" на Олимпиаде выступает команда Олимпийского комитета России – Russian Olympic Committe. А вместо гимна России на церемониях награждения звучит вступление из концерта №1 для фортепьяно композитора украинского происхождения Петра Чайковского.

Ранее запрещенное слово Россия прозвучало на Олимпиаде-2020.