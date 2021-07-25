Заборонена "Катюша" звучить на Олімпіаді! А потім Росію тролили "Нас не наздоженуть"

На олімпійському волейбольному турнірі в Японії зіркою матчу збірних Росії і Італії став діджей, показавши своє почуття гумору

Матч Італія - Росія на Олімпіаді в Токіо / Фото: Reuters

Через масові допінгові скандали і підтасовки результатів Московської антидопінгової лабораторії Росія виступає на Олімпіаді-2020 в Токіо без свого прапора, гімну і будь-якої національної символіки. У якості музики на нагородженні в РФ хотіли використовувати "Катюшу", але МОК відмовив. Однак військова пісня все одно зазвучала на Іграх.

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"Катюша" несподівано зазвучала в неділю на волейбольній арені під час матчу жіночих збірних Італії та Росії – пише матч ТВ. Таким чином діджей вирішив заповнити паузу між розіграшами. Правда, спортсменкам з РФ це не допомогло, італійки розгромили суперниць 3:0 (25:23, 25:19, 25:14).



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До речі, в третьому сеті, коли перемога збірної Італії вже не викликала сумніву, діджей включив пісню "Нас не наздоженуть". Волейболістки "Скуадри Адзурри" навряд чи знайомі з творчістю групи "Тату", а ось росіянки все зрозуміли.

Нагадаємо, що замість "Росії" на Олімпіаді виступає команда Олімпійського комітету Росії – Russian Olympic Committe. А замість гімну Росії на церемоніях нагородження звучить вступ з концерту №1 для фортепіано композитора українського походження Петра Чайковського.

Раніше заборонене слово Росія прозвучало на Олімпіади-2020.