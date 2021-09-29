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Невиданная щедрость! Украинские олимпийцы получат премиальные за 4-6 места на Олимпиаде-2020

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
29 сентября, 16:47
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Украинские спортсмены, а также их тренеры, которые добились высоких результатов на Играх в Токио, но остались без медалей, получат премии за 4-6 места
Украинские олимпийцы получат премиальные за 4-6 места на Играх в Токио
Украинские олимпийцы получат премиальные за 4-6 места на Играх в Токио / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Сегодня на заседании Кабинета Министров Украины было принято постановление о "Некоторых вопросах поощрения спортсменов и их тренеров по результатам ХХХИ летних Олимпийских игр", сообщил официальный сайт министерства.

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Согласно постановлению, атлеты, занявшие 4-6 места на Олимпиаде в Токио, получат премии. Так же вознаграждение получат и их тренеры. Об этом сообщил Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что получить олимпийскую лицензию – это уже большое достижение, а занять 4-6 места, в шаге от желаемого пьедестала, и преодолеть тяжелый путь подготовки – это также победа, которая не может остаться без внимания.

Марина Килипко
Марина Килипко / Фото: Reuters

На этих Олимпийских играх в Токио 25 украинских спортсменов заняли 4-6 места. Несмотря на 5 лет подготовки, тяжелые условия, вызванные пандемией, они все равно прошли все сложные этапы и с гордостью представили родную страну", – отметил Вадим Гутцайт.

Марина Бех-Романчук в Токио без медали
Марина Бех-Романчук в Токио без медали / Фото: Reuters

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Согласно постановлению, премии распределятся следующим образом:

  • за 4 места спортсмены и их тренеры получат 200 тыс. гривен
  • за 5 места – 140 тыс. гривен
  • за 6 места – 100 тыс. гривен

Ранее мы сообщали, что премии украинских медалистов Олимпиады-2020 составили 50 миллионов гривен.

Больше всего на Олимпиаде в Токио из украинцев заработали пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан, добывшие по две медали – серебру и бронзе. Их ждет вознаграждение от государства в размере 135 тысяч долларов – каждого.

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Мультимедалисты Михаил Романчук и Людмила Лузан и чемпион Токио Жан Беленюк
Мультимедалисты Михаил Романчук и Людмила Лузан и чемпион Токио Жан Беленюк / Фото: Reuters, НОК Украины

Напомним, на Играх-2020 Украина завоевала 19 медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 44-е место в медальном зачете.

Анжелика Терлюга против Ивет Горановой, Олимпиада-2020
Анжелика Терлюга против Ивет Горановой, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

Смотрите Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио

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