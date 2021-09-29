Небачена щедрість! Українські олімпійці отримають преміальні за 4-6 місця на Олімпіаді-2020

Українські спортсмени, а також їхні тренери, які досягли високих результатів на Іграх у Токіо, але залишилися без медалей, отримають премії за 4-6 місця

Українські олімпійці отримають преміальні за 4-6 місця на Іграх в Токіо / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято постанову про "Деякі питання заохочення спортсменів і їх тренерів за результатами ХХХІ літніх Олімпійських ігор", повідомив офіційний сайт міністерства.

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Згідно з постановою, атлети, які посіли 4-6 місця на Олімпіаді у Токіо, отримають премії. Так само винагороду отримають і їх тренери. Про це повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Ще раз хочу підкреслити, що отримати олімпійську ліцензію – це вже велике досягнення, а зайняти 4-6 місця, в кроці від бажаного п'єдесталу, і подолати важкий шлях підготовки – це також перемога, яка не може залишитися без уваги.

Марина Килипко / Фото: Reuters

На цих Олімпійських іграх у Токіо 25 українських спортсменів посіли 4-6 місця. Незважаючи на 5 років підготовки, важкі умови, викликані пандемією, вони все одно пройшли всі складні етапи і з гордістю представили рідну країну", – зазначив Вадим Гутцайт.

Марина Бех-Романчук в Токіо без медалі / Фото: Reuters

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Згідно з постановою, премії розподіляться наступним чином :

за 4 місця спортсмени та їхні тренери отримають 200 тис. гривень

за 5 місця – 140 тис. гривень

за 6 місця – 100 тис. гривень

Раніше ми повідомляли, що премії українських медалістів Олімпіади-2020 склали 50 мільйонів гривень.

Найбільше на Олімпіаді у Токіо з українців заробили плавець Михайло Романчук і каноістка Людмила Лузан, вони добули по дві медалі – сріблу та бронзі. Їх чекає винагорода від держави в розмірі 135 тисяч доларів – кожного.

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Мультимедалісти Михайло Романчук та Людмила Лузан і чемпіон Токіо Жан Беленюк / Фото: Reuters, НОК України

Нагадаємо, на Іграх-2020 Україна завоювала 19 медалей - 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши 44-е місце в медальному заліку.

Анжеліка Терлюга проти Івет Горанової, Олімпіада-2020 / Фото: Reuters

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