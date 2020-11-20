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Надаль зажег в Лондоне и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP впервые за 5 лет

20 ноября, 09:52

Елена Павлова Елена Павлова

Легендарный испанец еще ни разу не побеждал в Великобритании

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые за пять лет пробился в полуфинал Итогового турнира ATP, который с 15-го по 22 ноября принимает Великобритания. А в прошлом месяце после победы на "Ролан Гаррос" Рафа покусал трофей и чуть не разрыдался.

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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

На групповом этапе в Лондоне Надаля начал с победы над россиянином Андреем Рублевым, однако затем испанец в двух сетах уступил третьей ракетке мира Доминику Тиму. В решающем третьем матче группы испанец в напряженной борьбе таки дожал прошлогоднего чемпиона – грека Стефоноса Циципаса – 6:4, 4:6, 6:2 и вышел в полуфинал. В итоге Циципас даже не выбрался из группы.

В последний раз Надаль выходил в плей-офф на Итоговом турнире ATP в 2015 году. При этом испанец в 10-й раз выступает на этом старте и в шестой раз преодолел групповую стадию, но он еще ни разу здесь не побеждал. Теперь в полуфинале Рафаэлю предстоит поединок против россиянина Даниила Медведева. И по личным встречам испанец пока имеет преимущество – 3:0.

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Ранее лучший теннисист Украины заразился коронавирусом и снялся с турнира, где был в двух шагах от финала.

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теннисист Рафаэль Надаль Итоговый чемпионат АТР полуфинал Даниил Медведев Стефанос Циципас
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