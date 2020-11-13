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Лучший теннисист Украины заразился коронавирусом и снялся с турнира, где был в двух шагах от финала

13 ноября, 17:03

Александр Трикиша Александр Трикиша

Стаховскому пришлось прекратить выступление на турнире в Братиславе

Украинский теннисист Сергей Стаховский заразился коронавирусом и снялся с челленджера в Братиславе, где он дошел уже до четвертьфинала и должен был встретиться с Максимилианом Мартерером из Германии.

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Как сообщает sport.ua, украинец уже сдал повторный тест, результаты которого будут известны сегодня вечером.

Отметим, что Стаховский занимает самое высокое место в рейтинге ATP среди украинцев – 195-е. Лучшим же результатом Стаховского является звание 31-й ракетки мира в 2010-м году. За свою карьеру он заработал 5,4 миллиона долларов призовых, а сейчас совмещает спорт и винодельный бизнес.

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В январе этого года Стаховский презентовал свое вино, одобренное в Бордо. Теннисист выращивает виноград в Закарпатье и за вкус продукта не переживает.

Видео: Сегодня

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теннис Сергей Стаховский коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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