Миллион уже в кармане, а на очереди – рекорд: Свитолина разрывает всех в США

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает победное шествие на последнем в сезоне турнире "Большого шлема". В матче 1/8 финала Элина сняла скальп с экс первой ракетки мира

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open / Фото: REUTERS

В матче 1/8 финала US Open Свитолина за час и 17 минут обыграла Симону Халеп из Румынии – 6:3, 6:3.

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За выход в полуфинал Элина поспорит с победительницей матча Анжелик Кербер – Лейла Анни Фернандес.

Они проведут свой матч сегодня позже, а сам поединок 1/4 финала запланирован на 7 сентября.

Выход в четвертьфинал US Open принес Свитолиной 425 тысяч долларов призовых. До старта в США заработок Элины в текущем сезоне составлял 764 тысячи долларов, а сейчас перевалил за миллион долларов!

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Отметим, что лучшим результатом Элины на US Open является полуфинал в 2019 году. Ни на одном турнире "Большого шлема" она не доходила до финала.