Блондинка с пивом стала героиней теннисного матча на US Open

Болельщица получила свою порцию оваций во время матча между Роберто Баутистой Агутом и Феликсом Оже-Альяссимом. Девушка дважды залпом выпила бокал пива

Болельщица с удовольствием пила пиво на трибунах

Во время матча Открытого чемпионата США по теннису между Роберто Баутистой Агутом и Феликсом Оже-Альяссимом больше всего аплодисментов получили не теннисисты. Героем встречали стала очаровательная любительница пива.

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Во время третьего сета камеры на корте вывели на большой экран симпатичную блондинку с бокалом пива в руке. Девушка не растерялась и залпом выпила пиво, после чего победно вскинула руки вверх под всеобщее ликование.

А в пятом сете операторы вновь вернулись к девушке. Заметив, что ее снова снимают, болельщица вырвала бокал у друга и вновь осушила его, вызвав овации трибун.

CHUG, CHUG, CHUG



It's a party in Armstrong! pic.twitter.com/jGUWFXmTSI — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021

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Что касается матча, то его выиграл Феликс Оже-Альяссим – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.