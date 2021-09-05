Блондинка с пивом стала героиней теннисного матча на US Open

Во время матча Открытого чемпионата США по теннису между Роберто Баутистой Агутом и Феликсом Оже-Альяссимом больше всего аплодисментов получили не теннисисты. Героем встречали стала очаровательная любительница пива.
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Во время третьего сета камеры на корте вывели на большой экран симпатичную блондинку с бокалом пива в руке. Девушка не растерялась и залпом выпила пиво, после чего победно вскинула руки вверх под всеобщее ликование.
Shes a champ. #USOpenpic.twitter.com/nA4ccZ2W3g— Dynamics £ (@theDYNAMICS) September 4, 2021
А в пятом сете операторы вновь вернулись к девушке. Заметив, что ее снова снимают, болельщица вырвала бокал у друга и вновь осушила его, вызвав овации трибун.
CHUG, CHUG, CHUG— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021
It's a party in Armstrong! pic.twitter.com/jGUWFXmTSI
Что касается матча, то его выиграл Феликс Оже-Альяссим – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.