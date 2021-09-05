Мільйон вже в кишені, а на черзі – рекорд: Світоліна розриває всіх в США

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує переможну ходу на останньому в сезоні турнірі "Великого шолома". У матчі 1/8 фіналу Еліна зняла скальп з експершої ракетки світу

Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал US Open / Фото: REUTERS

У матчі 1/8 фіналу US Open Світоліна за годину і 17 хвилин обіграла Симону Халеп з Румунії – 6:3, 6:3.

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За вихід до півфіналу Еліна посперечається з переможницею матчу Анжелік Кербер – Лейла Анні Фернандес.

Вони проведуть свій матч сьогодні пізніше, а сам поєдинок 1/4 фіналу заплановано на 7 вересня.

Вихід до чвертьфіналу US Open приніс Світоліній 425 тисяч доларів призових. До старту в США заробіток Еліни в поточному сезоні становив 764 тисячі доларів, а тепер перевалив за мільйон доларів!

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Відзначимо, що найкращим результатом Еліни на US Open є півфінал у 2019 році. На жодному турнірі "Великого шолома" вона не доходила до фіналу.