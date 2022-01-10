Последствия Майдана: сборная Казахстана отказалась играть с Украиной

Украинская команда должна была провести два товарищеских поединка накануне старта чемпионата Европы по футзалу

Команда Казахстана не может прилететь в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Товарищеские матчи между сборными Украины и Казахстана по футзалу, которые должны были состояться 13 и 15 января в Буче отменены, сообщает УАФ.

Украина получила письмо от Казахстанской федерации футбола, в котором говорится, что из-за введения на территории страны чрезвычайного положения сборная Казахстана не имеет возможности вылететь в Украину в указанные даты.

Реклама

Читайте также: Бойцы пошли против Назарбаева! Мощное усиление для митингующих Казахстана

Напомним, что именно этими товарищескими поединками и учебно-тренировочным сбором команда Александра Косенко планировала завершить подготовку к финальному турниру Евро-2022,.

Чемпионат Европы стартует 19 января. Сборная Украины попала в группу с Нидерландами, Сербией и Португалией. В плей-офф выйдут две лучшие команды группы.