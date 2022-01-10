Последствия Майдана: сборная Казахстана отказалась играть с Украиной

Товарищеские матчи между сборными Украины и Казахстана по футзалу, которые должны были состояться 13 и 15 января в Буче отменены, сообщает УАФ.
Украина получила письмо от Казахстанской федерации футбола, в котором говорится, что из-за введения на территории страны чрезвычайного положения сборная Казахстана не имеет возможности вылететь в Украину в указанные даты.
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Напомним, что именно этими товарищескими поединками и учебно-тренировочным сбором команда Александра Косенко планировала завершить подготовку к финальному турниру Евро-2022,.
Чемпионат Европы стартует 19 января. Сборная Украины попала в группу с Нидерландами, Сербией и Португалией. В плей-офф выйдут две лучшие команды группы.
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