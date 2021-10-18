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"Группа смерти" для сборной Украины: результаты жеребьевки футзального Евро-2022

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
18 октября, 21:40
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В понедельник, 18 октября, в нидерландском Зейсте состоялась церемония жеребьевки финальной части Евро-2022 по футзалу
Сборная Украины по футзалу узнала соперников на Евро-2022
Сборная Украины по футзалу узнала соперников на Евро-2022 / Фото: UEFA.com

Сборная Украины по футзалу узнала своих соперников на Евро-2022.

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Накануне согласно рейтинга сборных по футзалу было сформировано четыре корзины посева. Украинская команда занимает в этом рейтинге десятое место, поэтому попала в третью корзину.

По регламенту 16 участников финальной стадии были разбиты на 4 группы по 4 команды.

Украинская сборная сыграет в группе A с командами Португалии, Нидерландов, а также с победителем пары Сербия – Беларусь, которые проведут плей-офф квалификации 14–17 ноября.

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Отметим, что сборная Португалии – действующий чемпион Европы, а команда Нидерландов – хозяева турнира.

Напомним, что сборная Украины стала участником финального турнира по итогам группового этапа квалификации, где остались позади Хорватии (2:3, 2:7) и опередили Данию (6:2, 8:2) и Албанию (10:3, 5:0).

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Поединки финального турнира пройдут с 19 января по 6 февраля 2022 года на арене Ziggo Dome в Амстердаме (групповой этап, плей-офф) и арене Martini Plaza в Гронингене (групповой этап).

Евро-2022 по футзалу

Итоги жеребьевки финального раунда

  • Группа A: Нидерланды, Сербия / Беларусь, Украина, Португалия
  • Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия
  • Группа C: Россия, Польша, Словакия, Хорватия
  • Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина

Предварительный календарь

  • Групповой этап: 19–29 января 2022
  • 1/4 финала: 31 января – 1 февраля 2022
  • 1/2 финала: 4 февраля 2022
  • Матч за третье место и финал: 6 февраля 2022

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