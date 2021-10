"Группа смерти" для сборной Украины: результаты жеребьевки футзального Евро-2022

Сборная Украины по футзалу узнала своих соперников на Евро-2022.

Накануне согласно рейтинга сборных по футзалу было сформировано четыре корзины посева. Украинская команда занимает в этом рейтинге десятое место, поэтому попала в третью корзину.

По регламенту 16 участников финальной стадии были разбиты на 4 группы по 4 команды.

Украинская сборная сыграет в группе A с командами Португалии, Нидерландов, а также с победителем пары Сербия – Беларусь, которые проведут плей-офф квалификации 14–17 ноября.

Отметим, что сборная Португалии – действующий чемпион Европы, а команда Нидерландов – хозяева турнира.

#FutsalEURO draw



Group A: Netherlands (hosts), Serbia or Belarus, Ukraine, Portugal (holders)



Group B: Kazakhstan, Italy, Slovenia, Finland



Group C: Russia, Poland, Slovakia, Croatia



Group D: Georgia, Spain, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina



19 January to 6 February