Легенда велогонок отдал самое дорогое на нужды украинским детям

Прославленный велогонщик Ян Ульрих провел благотворительный аукцион, на котором продал свой гоночный велосипед на котором участвовал в "Тур де Франс" в 1998 году. Об этом сообщает издание Bild.

Ульриху велосипед принес 40 100 евро. Эти деньги немецкий спортсмен отправил в помощь украинским детям.

Jan Ullrich raises 40,000 for Ukraine in auction of custom Tour de France bike https://t.co/Z8x9aUj5Kjpic.twitter.com/sTNbQdYgel