Легенда велогонок отдал самое дорогое на нужды украинским детям

Прославленный велогонщик Ян Ульрих провел благотворительный аукцион, на котором продал свой гоночный велосипед на котором участвовал в "Тур де Франс" в 1998 году. Об этом сообщает издание Bild.
Читайте также: "Мои мысли с украинским народом": велогонщик отказался от российского гражданства
Ульриху велосипед принес 40 100 евро. Эти деньги немецкий спортсмен отправил в помощь украинским детям.
Далее по теме
Jan Ullrich raises 40,000 for Ukraine in auction of custom Tour de France bike https://t.co/Z8x9aUj5Kjpic.twitter.com/sTNbQdYgel— The Cycle Collective (@cyclecollective) April 9, 2022
На эти средства через фонд "Сердце для детей" будут приобретены лекарства, продукты питания и другие вещи первой необходимости для украинских детей беженцев.
Ян Ульрих стал победителем "Тур де Франс" в 1997-м и "Вуэльты-1999". В 2000-м немец выиграл золото Олимпиады в групповой гонке. Кроме того, Ульрих дважды становился чемпионом мира в индивидуальной гонке на время (1999 и 2000).
В 2007 году легенда велогонок завершил профессиональную карьеру.
Ранее мы сообщали, что вице-чемпион мира Уэсли Снейдер стал участником благотворительной акции. Общая сумма собранных средств составила более 25 тысяч евро.