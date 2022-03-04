"Что, мрази, живы еще?" Пропутинский спортсмен пожелал смерти украинскому олимпийцу (фото)

Даниил Кулешов позволил себе выпустить яд в сторону нашего скелетониста Владислава Гераскевича, поддержав кровавую политику Владимира Путина

Владислав Гераскевич - украинский скелетонист

Российское вторжение в Украину продолжается уже девятый день. Армия соседнего государства бомбит наши города и не щадит даже мирное население.

Спортсмены из разных стран, в том числе и из России, высказывают поддержку нашей стране и требуют остановить боевые действия. Впрочем, есть уникумы, которые встали на сторону президента РФ Владимира Путина.

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Один из таких – российский бобслеист Даниил Кулешов, который наехал на нашего скелетониста Владислава Гераскевича. Украинец опубликовал в Stories переписку с россиянином, который неприкрыто пожелал Владиславу смерти.

"Что, мрази, живы еще? Надеюсь, в скором времени снаряд прилетит в ваш дом"

Отметим, что Гераскевич является участником двух Олимпийских Игр, представляя Украину в Пхенчхане (2018) и Пекине (2022). Киевлянин активно выступает против войны, а на последней Олимпиаде он продемонстрировал миру большой плакат с надписью "Нет войне в Украине".

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Также недавно Гераскевич высказался о вторжении России в Украину. Спортсмен заявил, мы будем стоять до конца и мир должен остановить Путина.