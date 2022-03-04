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"Що, мрази, живі ще?" Пропутінський спортсмен побажав смерті українському олімпійцю (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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4 березня, 16:47
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Данило Кулєшов дозволив собі випустити отруту у бік нашого скелетоніста Владислава Гераскевича, підтримавши криваву політику Володимира Путіна
Владислав Гераскевич – український скелетоніст
Владислав Гераскевич – український скелетоніст

Російське вторгнення в Україну продовжується вже дев'ятий день. Армія сусідньої держави бомбить наші міста і не шкодує навіть мирне населення.

Спортсмени з різних країн, у тому числі з Росії, висловлюють підтримку нашій країні та вимагають зупинити бойові дії. Втім, є унікуми, які стали на бік президента РФ Володимира Путіна.

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Один із таких – російський бобслеїст Данило Кулешов, який наїхав на нашого скелетоніста Владислава Гераскевича. Українець опублікував у Stories листування з росіянином, який неприховано побажав Владиславу смерті.

"Що, мрази, живі ще? Сподіваюся, незабаром снаряд прилетить до вашої оселі"

Зазначимо, що Гераскевич є учасником двох Олімпійських Ігор, представляючи Україну у Пхенчхані (2018) та Пекіні (2022). Киянин активно виступає проти війни, а на останній Олімпіаді він продемонстрував світові великий плакат із написом "Ні війні в Україні".

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Також нещодавно Гераскевич висловився про вторгнення Росії до України. Спортсмен заявив, ми стоятимемо до кінця і світ повинен зупинити Путіна.

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