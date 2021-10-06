Страшно на это смотреть: Джигурда избил депутата партии Путина в боксерском поединке

Одиозный российский актер Никита Джигурда провел поединок против скандального депутата из партии Путина Виталия Милонова. "Зрелище" не для слабонервных

Актер против депутата: огненный бой в России

Поединок состоялся по правилам бокса в формате три раунда по одной минуте, но в перчатках для смешанных единоборств и в клетке MMA.

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За несколько часов до боя Милонов договорился, чтобы его не били по лицу – скоро ведь выборы. Судя по видео, ногами также было запрещено бить.

Сам бой больше походил на какой-то цирк. Джигуда размахивал рукаим в стиле "пьяного мастера", а Милонов, вышедший в клетку в футболке, пятился, избегая любого контакта.

А как только Джигурда пошел в атаку и нанес несколько ударов по корпусу Милонова, тот тут же упал на канвас. Кстати, оба "бойца" побывали в нокдауне, но по очкам победу одержал актер.

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Напомним, что Милонов известен своими скандальными выходками. В частности, в 2017 году он посетил оккупированные территории Донбасса – Горловку и Зайцево и подарил боевикам тепловизор и квадрокоптер. Ему запрещен въезд в Украину.

Джигурда также запомнился симпатиями к незаконным "республикам". У него даже было "гражданство" так называемой "ДНР", но его быстро отозвали. Тогда заявлялось, что ему выдали гражданство по ошибке.