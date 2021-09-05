Как завалить Полярного Медведя одним ударом. Показывает Аспиналл

Сергей Спивак прервал победную серию из трех боев и проиграл в первом раунде техническим нокаутом Тому Аспиналлу на турнире UFC Вегас 36

Аспиналл нокаутировал Спивака

В ночь на 5 сентября в американском Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 36. В соглавном бою вечера Сергей Спивак встретился с Томом Аспиналлом.

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Бой продлился всего один раунд. Британец мощным ударом в голову свалил Полярного Медведя с ног и начал добивать. Рефери вынужден был остановить поединок. Таким образом, Спивак прервал победную серию из трех боев. Всего в смешанных единоборствах он провел 16 боев, в которых одержал 13 побед и потерпел три поражения.

Спивак родился в столице Молдовы – Кишиневе. Однако в украинском промоушене WWFC Сергей выступал под флагом Украины. И когда он подписал контракт с UFC, то на страницах СМИ фигурировал как украинский боец. Но на первый бой в промоушене он вышел уже под молдавским флагом и так выступает до сих пор.