Падение Рима: "Бавария" выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Лацио" превратился в формальность. Все было решено еще в Риме, когда немцы уверенно победили – 4:1.

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Но и на своем поле "Бавария" не собиралась отбывать номер, тем более, когда у тебя в составе один из лучших бомбардиров современности Роберт Левандовски. Без своего гола поляк не покинул поле. В первом тайме, Боатенга сбили в штрафной и Левандовски четко реализовал пенальти.

А после перерыва Максим Шупо-Мотин добил римлян, реализовав выход один на один. Гол Пароло стал лебединой песней итальянцев в нынешних еврокубках.

"Бавария" – "Лацио" – 2:1

Голы: Левандовски (33, пен.), Шупо-Мотин (73) – Пароло (82)

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"Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов. И свой дальнейший путь по турнирной сетке мюнхенцы узнают 19 марта, когда состоится жеребьевка 1/4 финала.

Обзор матча "Бавария" – "Лацио"

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