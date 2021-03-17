Падіння Риму: "Баварія" виходить до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Баварією" і "Лаціо"перетворився на формальність. Все було вирішено ще в Римі, коли німці впевнено перемогли – 4:1.

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Але і на своєму полі "Баварія" не збиралася відбувати номер, тим більше, коли у тебе в складі один з кращих бомбардирів сучасності Роберт Левандовскі. Без свого гола поляк не покинув поле. У першому таймі, Боатенга збили в штрафному і Левандовскі чітко реалізував пенальті.

А після перерви Максим Шупо-Мотін добив римлян, реалізувавши вихід один на один. Гол Пароло став лебединою піснею італійців в нинішніх єврокубках.

"Баварія" – "Лаціо" – 2:1

Голи: Левандовскі (33, пен.), Шупо-Мотін (73) – Пароло (82)

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"Баварія" є чинним переможцем Ліги чемпіонів. І свій подальший шлях по турнірній сітці мюнхенці дізнаються 19 березня, коли відбудеться жеребкування 1/4 фіналу.

Огляд матчу "Баварія" – "Лаціо"

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