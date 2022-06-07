Лига чемпионов: кто и когда сыграет в первых матчах нового сезона

Представители Эстонии, Исландии, Сан-Марино и Андорры разыграют путевку в первый квалификационный раунд турнира

Финал ЛЧ-2023 пройдет в Стамбуле / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня дан старт новому сезону в Лиге чемпионов. В УЕФА прошла жеребьевка предварительного раунда. Он представляет собой мини-турнир, который пройдет в Исландии. Будут сыграны два полуфинала и финал.

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21 июня в полуфиналах встретятся Левадия (Эстония) – Викингур (Исландия), Ла Фиорита (Сан-Марино) – Интер Эскальдес (Андорра). Финал – 24 июня.

Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, который состоится 5/6 и 12/13 июля.

Со второго квалификационного раунда стартует киевское Динамо. А донецкий Шахтер попал сразу в групповой турнир.

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Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка". Стамбул должен был стать хозяином финальной встречи ЛЧ-2020, однако матч был перенесен из-за пандемии коронавируса.